Galatasaray'da son dakika | Belhanda bilmecesi sürüyor | Transfer haberleri
Galatasaray'da Belhanda bilmecesi sürüyor. Katar ve Arabistan'a gitmek istemeyen yıldız oyuncunun transferi için eski kulübü Nice de geri adım attı.
Galatasaray'da son günlerde en çok konuşulan konu Younes Belhanda'nın durumu. Yönetim ve teknik heyet tarafından sözleşme uzatma talebi reddedilen, taraftarın ise istemediği adam ilan edilen Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor.
Katar ve Arabistan'a gitmek istemeyen Belhanda'yı yönetim satmak istiyor. Eski kulübü Nice ise maliyetten dolayı yanaşmıyor. (Takvim)
Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle