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Futbol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika | Belhanda bilmecesi sürüyor | Transfer haberleri

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Galatasaray'da Belhanda bilmecesi sürüyor. Katar ve Arabistan'a gitmek istemeyen yıldız oyuncunun transferi için eski kulübü Nice de geri adım attı.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Galatasaray'da son günlerde en çok konuşulan konu Younes Belhanda'nın durumu. Yönetim ve teknik heyet tarafından sözleşme uzatma talebi reddedilen, taraftarın ise istemediği adam ilan edilen Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor.

Katar ve Arabistan'a gitmek istemeyen Belhanda'yı yönetim satmak istiyor. Eski kulübü Nice ise maliyetten dolayı yanaşmıyor. (Takvim)

Galatasarayda son dakika | Belhanda bilmecesi sürüyor | Transfer haberleri

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