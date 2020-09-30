Galatasaray'da son dakika | Belhanda bilmecesi sürüyor | Transfer haberleri

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Galatasaray'da son günlerde en çok konuşulan konu Younes Belhanda'nın durumu. Yönetim ve teknik heyet tarafından sözleşme uzatma talebi reddedilen, taraftarın ise istemediği adam ilan edilen Belhanda'nın durumu belirsizliğini koruyor.

Katar ve Arabistan'a gitmek istemeyen Belhanda'yı yönetim satmak istiyor. Eski kulübü Nice ise maliyetten dolayı yanaşmıyor. (Takvim)

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