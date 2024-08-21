Galatasaray'da son dakika Barış Alper gelişmesi! Young Boys'ta eksik var mı? Şampiyonlar Ligi iddaa oranları, çarpıcı hakem istatistikleri...

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YOUNG BOYS

Geçtiğimiz sezonu İsviçre'de şampiyon olarak tamamlayan Young Boys, yeni sezona büyük kırıklığı ile başladı.

İlk 3 haftanın tamamını yenilgiyle kapattılar, son 2 haftada 2 beraberlik alabildiler.

5 haftalık süreçte 2 puanla, 12 takımlı ligde 11. sırada yer alıyorlar.

Geçen sezona "1 numara" olarak başlayan ama ikinci yarıyla birlikte gözden düşen Anthony Racioppi dışında kadrolarında bir kayıp da olmadı.

Maçlarını Stadion Wankdorf'ta (suni çim) oynuyorlar.

Ebrima Colley'nin Atalanta'dan bonservisi alındı. Stopere Tanguy Zoukrou eklendi. Sol kanada Lille'den Alan Virginius kiralandı.

Sağ bek Saidy Janko ve hücumun önemli parçalarından Kastriot Imeri sakat.

Orta alanda Filip Ugrinic, hücumda Meschak Elia ve Cedric Itten dikkat edilmesi gereken isimler...

GALATASARAY

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Sezonu Süper Kupa yenilgisiyle (0-5, Beşiktaş) açan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 2 tane 2-1'lik galibiyet almasını bilmişti.

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez (sakat) ve Kaan Ayhan (cezalı) deplasman kafilesinde yer almadı.

Barış Alper Yılmaz mide rahatsızlığı nedeniyle takımla İsviçre'ye gitmemişti ancak TD Okan Buruk basın toplantısında; "Maç günü bizimle olacak, son durumuna beraber bakacağız..." dedi.

Eksikler sonrası beklerde Elias Jelert (sağ) ve Derrick Köhn (sol) görmemiz çok olası bir hâl aldı.

Hücum kanatlarında da Hakim Ziyech (sağ) ile Kerem Aktürkoğlu'nun (sol) oynaması bekleniyor.

Orta alanda "Lucas Torreira & Gabriel Sara" ortaklığı izleyeceğiz. Gole en yakın bölgede Mauro Icardi, arkasında Dries Mertens olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Young Boys'un Avrupa'da oynadığı son 8 maçın 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı son 10 maçın 9'u "KG VAR" oldu.

- Maçın Alman hakemi Daniel Siebert bu sezon 1 karşılaşma yönetti, onda da 10 sarı kart çıkardı! (Geçen sezon 35 M - 160 SK - 6 KK - 10 P)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%35'lik kesim sarı-kırmızılı temsilcimizin İsviçre'deki ilk maçta galibiyete yakın olduğunu düşünüyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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