Galatasaray'da son dakika Arda Turan sürprizi! Corona virüsü nedeniyle...

Koronavirüs (Covid-19) salgını spor kulüplerinin ekonomisini de bir hayli zedelerken, ülkemizde de birçok kulüp yönetimi maaş yükünün altından nasıl kalkacağını düşünüyor... Galatasaray'da ise Arda Turan transferi yeniden gündemde.

Türkiye Ligi’nde yüksek bütçeli kadrolara sahip birçok kulüp bulunurken, Galatasaray’ın da maaş yükü 40 milyon euronun üzerinde. Şimdiden önümüzdeki dönemin planlalamasını yapmak durumunda olan sarı-kırmızılılar, yüksek ücret alan oyunculardan da bu süreçte anlayış bekleyecek.

Galatasaray’da Falcao 5, Feghouli 3.85, Muslera 3.5, Belhanda 3.3 milyon Avro gibi maaşlara oynarken kiralık isimlerden Andone, Lemina ile Seri de 2 milyon Avro'yu aşkın maaşlarıyla dikkat çekiyor. Futbolcularla yeniden masaya oturmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim bazı sözleşmeleri revize etmeyi hedefliyor.

Bu süreçte transfer politikası da ekonomik şartlara göre planlanacak ve Cimbom uygun maaş ödenebilinecek oyunculara yönelecek.

Bu noktada yerli isimler ön plana çıkarken, Galatasaray’ın radarında Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç’ın yanı sıra Nazım Sangare ile Oğulcan Çağlayan da bulunuyor.

NİHAYET GALATASARAY...



Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray'da Arda Turan seçeneği de yeniden doğdu. Devre arasında teknik direktör Fatih Terim’in tüm ısrarlarına rağmen alınmayan Galatasaray eski kaptanının boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu belirtildi. Kariyerine nasıl devam edeceği merakla beklenen 33 yaşındaki futbolcunun yeni dönemde sarı-kırmızılı formayı giymesi ihtimal dahilinde.