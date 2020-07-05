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GeriFutbol Galatasaray'da son dakika! Al Nasr, Belhanda için geliyor
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Futbol
Haber Giriş: 05.07.2020 - 08:53,Son Güncelleme:

Galatasaray'da son dakika! Al Nasr, Belhanda için geliyor

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Galatasaray'da son dakika! Al Nasr, Belhanda için geliyor
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Onyekuru'yu kaybeden Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşanabilir. Suudi Arabistan ekibi Al Nasr, Younes Belhanda için Sarı-Kırmızılılar'la görüşecek.

Bir süredir Galatasaray forması giyen Belhanda'yı transfer etmek isteyen Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'ın yöneticilerinin bu hafta bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

Faslı yıldızın Galatasaray'dan aldığından daha fazla bir ücret istemesi işi zorlaştırıyor.

BELHANDA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI
Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla çıktığı 98 maçta 13 gol, 22 asistlik performans sergiledi. (Takvim)

Galatasarayda son dakika Al Nasr, Belhanda için geliyor

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