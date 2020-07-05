Galatasaray'da son dakika! Al Nasr, Belhanda için geliyor

Bir süredir Galatasaray forması giyen Belhanda'yı transfer etmek isteyen Suudi Arabistan kulübü Al Nasr'ın yöneticilerinin bu hafta bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

Faslı yıldızın Galatasaray'dan aldığından daha fazla bir ücret istemesi işi zorlaştırıyor.

BELHANDA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla çıktığı 98 maçta 13 gol, 22 asistlik performans sergiledi. (Takvim)

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