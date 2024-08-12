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Galatasaray’da sol beke yeni aday Mario Rui

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#Galatasaray#Transfer#Mario Rui
Galatasaray’da sol beke yeni aday Mario Rui
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 07:00

İl Mattino gazetesi, Galatasaray’ın 6 yıldır Napoli forması giyen 33 yaşındaki Portekizli futbolcunun kiralama yoluyla transferi için girişimlere başladığını ileri sürdü.

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Galatasaray’ın Napoli Kulübü’nde forma giyen Portekizli sol bek Mario Rui’ye talip olduğu iddia edildi. Napoli kentinin yerel gazetesi İl Mattino’nun haberine göre sarı kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcuyu kiralama yoluyla renklerine bağlamak istiyor. İspanya’nın Real Valladolid takımının da ilgilendiği Mario Rui’nin kiralık gitmesine Napoli’nin de sıcak baktığı belirtildi. 6 yıl önce geldiği Napoli’de geçen sezon 28 maça çıkan Rui, 2 asist yaptı. Sol bekin yanı sıra defansın diğer bölgelerinde ve orta sahada da oynayabilen tecrübeli futbolcu, 12 kez de Portekiz Milli Takımı forması giydi.

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#Galatasaray#Transfer#Mario Rui

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