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Galatasaray'da sol bek krizi Eren Elmalı ile bitti!

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#Galatasaray#Eren Elmalı#Süper Lig
Galatasarayda sol bek krizi Eren Elmalı ile bitti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 07:00

Angelino, Derrick Köhn, İsmail Jakobs gibi isimlerin ardından sarı - kırmızılılara Eren Elmalı ilaç gibi geldi. Transferin son gününde alınan milli yıldız geldiği günden bu yana performansıyla beğeni toplarken özellikle son 2-1’lik Fenerbahçe kupa maçında tam not aldı.

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Galatasaray'ın ara transferin son gününde Trabzonspor’dan 3.5 milyon + 500 bin Euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı Eren Elmalı geldiği günden bu yana performansıyla beğeni toplarken özellikle 2-1 kazanılan son Fenerbahçe maçında tam not aldı. Fenerbahçe’nin gol umutlarından Anderson Talisca’yı durdurmayı başaran milli oyuncu yüzde 86 pas isabetinin yanı sıra 5 ikili mücadelenin tamamını kazandı.

BARIŞ BiLE DENENDi

Son yıllarda sol bek mevkisinde bir türlü istikrarı yakalayamayan Galatasaray’da büyük umutlarla alınan Angelino ve Köhn bekleneni veremezken İsmail Jakobs ise nispeten daha iyi performans sergilese de yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle tam katkı sağlayamadı. Okan Buruk zaman zaman bu mevkide Barış Alper Yılmaz gibi alternatifler denemek zorunda kaldı.

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Galatasaray’da toplam 8 maça çıkan Eren Elmalı, bu sezon Trabzonspor ve Milli Takım dahil toplam 37 resmi karşılaşmada oynadı. Jakobs dönmesine karşın Eren Elmalı’nın sezonun geri kalan kısmında teknik direktör Okan Buruk’un ilk tercihi olacağı öğrendi.

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#Galatasaray#Eren Elmalı#Süper Lig

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