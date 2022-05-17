Galatasaray'da Sofiane Feghouli'den veda mesajı! "Benim için büyük bir onurdu"

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Sezon sonunda Galatasaray'la olan sözleşmesi sona erecek futbolculardan olan Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından sarı kırmızılı camiaya veda etti.

Galatasaray kariyerinden dolayı onur duyduğunu kaydeden Cezayirli oyuncu, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul’da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına, bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Feghouli, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Toplamda 161 maçta görev alan yıldız orta saha, 33 gol atıp 31 de asist katkısı yaptı.