Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'den veda

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Sezon sonunda Galatasaray'la olan sözleşmesi sona erecek futbolculardan olan Sofiane Feghouli ve Ryan Babel, son iç saha maçında taraftarlara veda etti.

Galatasaray'la olan sözleşmeleri sona eren ve yeni mukavele imzalanması düşünülemeyen oyunculardan olan Feghouli ile Babel, sarı kırmızılı taraftarların önünde son maçlarına çıktı.

Mücadele sonrası çocuklarıyla birlikte sahaya çıkan Cezayirli oyuncu, taraftarlara veda ederken tribünler de alkışla karşılık verdi.

Sözleşmesi biten bir başka isim Ryan Babel de maç sonu taraftarlara üçlü çektirip tribünleri selamladı.

Feghouli, Galatasaray formasıyla 2 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Toplamda 161 maçta görev alan yıldız orta saha, 33 gol atıp 31 de asist katkısı yaptı.

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Sarı kırmızılı formayla 1 Süper Kupa sevinci yaşayan Babel ise 97 maçta 16 gol atıp 8 asist yaptı.