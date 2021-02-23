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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2021 - 13:56 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da Sofiane Feghouli sevinci!

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Galatasaray'da Sofiane Feghouli sevinci!
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Galatasaray'da sakatlığını atlatan Sofiane Feghouli, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başlandı. Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde beşe yedi savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FEGHOULI SAKATLIKTAN DÖNDÜ

Sarı kırmızılı takımda Sofiane Feghouli'nin iyileştiği ve takımla birlikte çalışmalara başlaması ise yüzleri güldürdü. Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Marcelo Saracchi, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Emre Taşdemir ise fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı.

Galatasarayda Sofiane Feghouli sevinci

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