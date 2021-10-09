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Galatasaray'da Sofiane Feghouli için kader haftaları

#Galatasaray#Feghouli#Süper Lig
Galatasarayda Sofiane Feghouli için kader haftaları

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli ilk yarının kalan haftalarında iyi oynadığı takdirde ikinci devrede takımda kalacak.

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Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray’da Sofiane Feghouli’nin sezonun ikinci yarısında takımda kalıp kalmayacağı ocak ayında belli olacak...

Yıllık 3 milyon 850 bin Euro’luk garanti ücretiyle sarı kırmızılıların en fazla kazanan futbolcusu olan Cezayirli yıldız, bunun karşılığını sahada verirse, sezon sonuna kadar kadroda tutulacak.

Aksi takdirde Galatasaray Yönetimi, Haziran 2022’de sözleşmesi sona erecek olan Feghouli ile yollarını devre arasında ayırmak için harekete geçecek.

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SEZON BAŞINDA İYİYDİ

Bu durumda yönetim 5 aylık kontrat süresi kalacak olan Feghouli’ye, bonservisine karşılık sözleşmesini feshetme teklifinde bulunacak.

Cezayirli yıldızın daha önce de gönderilmesi gündeme gelmiş ancak sezonun başında ortaya koyduğu başarılı performans sonrası takımda kalmasına karar verilmişti.

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#Galatasaray#Feghouli#Süper Lig