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Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi Barış Alper Yılmaz şoku

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig
Galatasarayda Sivasspor maçı öncesi Barış Alper Yılmaz şoku
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2024 21:20

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Konyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek Sivasspor karşılaşmasında oynama şansını kaybetti.

Bu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz sarı kart sınırında yer alıyordu. Mücadelenin 79. dakikada sarı kart gören Barış Alper cezalı duruma düştü. 23 yaşındaki futbolcu, perşembe günü deplasmanda oynayacakları Sivasspor forma giyemeyecek.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz 90 dakika sahada kaldı.

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#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz#Süper Lig

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