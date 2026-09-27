Galatasaray'da Singo'nun dönüşü yine ertelendi! İşte hedeflenen yeni tarih

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Galatasaray tarafından tendonunda yırtık olmadığı ve kronik bir sakatlığının bulunmadığı açıklanan Wilfried Singo için geri dönüş hedefi belirlendi.

BARCELONA'YA KARŞI YOK

Fildişi Sahilli savunmacının Süper Lig'de Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak maçları kaçırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

25 yaşındaki savunma oyuncusunun 17 Ekim Cumartesi günü, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde süre alması planlanıyor.

YALNIZCA 41 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Wilfried Singo, bu sezon şimdiye dek resmi 7 resmi maç oynayan Galatasaray'da yalnızca 2 maçta 41 dakika süre alabildi.

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ÖZBEK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk imza töreninde Wilfried Singo'nun sağlık durumuna ilişkin "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir durum. En kısa sürede aramızda olacak." ifadelerini kullanmıştı.