Galatasaray'da Singo ve sakatlık belirsizliği! Sürpriz kapıda

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Dünya Kupası'nda sakatlanan Galatasaraylı Singo'nun sahalara ne zaman döneceği merak edilen konuların başında geliyor. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2-3 AY DENİLMİŞTİ

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Dünya Kupası’na çok iyi bir başlangıç yapan Wilfred Singo, kısa sürede Avrupa devlerinin radarına takıldı ve bonservisi için 35-40 milyon Euro’lar konuşulmaya başlandı. Ancak Almanya maçında yaşadığı sakatlık, Singo’nun bu çıkışına gölge düşürdü. Sol arka adalesini tutarak oyundan çıkan Singo’nun eski sakatlığının nüksettiği ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı, Dünya Kupası’ndan gelen ilk bilgiydi.

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KAFALAR KARIŞTI!

Ancak Fildişi Sahili kampına yakın başka kaynaklara göre durum o kadar da ciddi değil. Hatta Singo’nun 3. maçta sahada olacağını iddia edenler de var. Gelen bu iki zıt bilgi, Galatasaray teknik heyetinin de kafasını karıştırmış durumda.

MR ÇEKİLECEK

Sağlık heyeti, Singo’nun raporlarını Fildişi Futbol Federasyonu’ndan talep etti. Çekilecek MR sonucuna göre sakatlığın ciddiyeti ortaya çıkacak.