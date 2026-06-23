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Galatasaray'da Singo ve sakatlık belirsizliği! Sürpriz kapıda

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Singo Sakatlık#Dünya Kupası
Galatasarayda Singo ve sakatlık belirsizliği Sürpriz kapıda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 11:02

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Singo'nun sakatlığı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Dünya Kupası'nda sakatlanan Galatasaraylı Singo'nun sahalara ne zaman döneceği merak edilen konuların başında geliyor. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasarayda Singo ve sakatlık belirsizliği Sürpriz kapıda

2-3 AY DENİLMİŞTİ

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Dünya Kupası’na çok iyi bir başlangıç yapan Wilfred Singo, kısa sürede Avrupa devlerinin radarına takıldı ve bonservisi için 35-40 milyon Euro’lar konuşulmaya başlandı. Ancak Almanya maçında yaşadığı sakatlık, Singo’nun bu çıkışına gölge düşürdü. Sol arka adalesini tutarak oyundan çıkan Singo’nun eski sakatlığının nüksettiği ve 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı, Dünya Kupası’ndan gelen ilk bilgiydi.

Galatasarayda Singo ve sakatlık belirsizliği Sürpriz kapıda

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KAFALAR KARIŞTI!

Ancak Fildişi Sahili kampına yakın başka kaynaklara göre durum o kadar da ciddi değil. Hatta Singo’nun 3. maçta sahada olacağını iddia edenler de var. Gelen bu iki zıt bilgi, Galatasaray teknik heyetinin de kafasını karıştırmış durumda.

Galatasarayda Singo ve sakatlık belirsizliği Sürpriz kapıda

MR ÇEKİLECEK

Sağlık heyeti, Singo’nun raporlarını Fildişi Futbol Federasyonu’ndan talep etti. Çekilecek MR sonucuna göre sakatlığın ciddiyeti ortaya çıkacak.

 

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#Galatasaray#Singo Sakatlık#Dünya Kupası

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