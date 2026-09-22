Galatasaray'da Singo gelişmesi! Sahalara dönüş tarihi belli oldu

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Galatasaray'da 3 Eylül'de antrenmanda sakatlanan Wilfried Singo'nun tedavisi devam ediyor.

BU AY SONUNDA TAKIMA DÖNECEK

TRT Spor'un haberine göre; Fildişili savunmacının, bu ay sonunda takımdaki yerini alacağı belirtiliyor.

27 MAÇ KAÇIRDI, 31 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana sık sık yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle 27 maçta forma giyemeyen Singo, sarı-kırmızılı takımla bugüne dek çıktığı 31 maçta 2 gol - 3 asist üretirken 3 de sarı kart gördü.

31 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon başında yaklaşık 31 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'dan transfer edilmişti.