Galatasaray'da sıcak saatler! Transferin son gününe kadar...

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Galatasaray Kulübü hem iç hem de dış transferde yoğun bir trafik yaşıyor. Santrfor mevkisi için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi’den gelecek cevabı bekleyen ve Umut Bozok’u da alternatif olarak yedekte tutan sarı kırmızılılarda neredeyse her dakika yeni bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Görünen o ki, yaz transfer döneminin kapanacağı 8 Eylül’e dek Galatasaray’da çok sayıda futbolcu kadroya katılacak ya da gönderilecek..

Sol bekte gözler Reguilon'da

Patrick Van Aanholt’un performansını yetersiz bulan Galatasaray, sol beke takviye yapma kararı almış ve bu doğrultuda Milan’ın Senegalli futbolcusu Fode Ballo-Toure’ye teklifte bulunmuştu. Ancak Ballo-Toure, kariyerini İtalya ya da Fransa’da sürdürmek istediğini belirtip olumsuz yanıt verince Tottenham’da forma giyen Sergio Reguilon gündeme alındı. İngiliz ekibinin gözden çıkardığı İspanyol sol bek için Lazio da devrede. Reguilon’un önceliği Lazio; eğer bu ekiple anlaşamazsa 1 yıllığına kiralık olarak Galatasaray’a gelecek.

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Boey'e 4.5 milyon euroluk teklif

G.Saray'da sezon başı hazırlık kampına götürülmemesine rağmen üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası oynama şansı verilen Sacha Boey, eline geçen fırsatı en iyi şekilde kullanıp herkesten büyük övgü almıştı. Performansıyla takdir toplayan 21 yaşındaki sağ beke İtalya’dan ciddi bir teklif geldi. Udinese, 1 yıl kiralama ve sonrasında satın alma opsiyonu ile birlikte Galatasaray’a 4.5 milyon Euro önerdi. Boey’in geleceğine Trabzonspor maçı sonrası Okan Buruk ve yönetim birlikte karar verecek.

Oynamayan yerliler gitmek istiyor

Geçen sezon düzenli olarak forma giymelerine karşın bu sezon yedek kalan Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram, kulüpten ayrılmak istediklerini Okan Buruk ve yönetime iletti. Dört futbolcu da oynayabilecekleri takımlara verilmelerini talep etti. Buruk, bu oyuncularla görüşerek morallerini düzeltmeye çalışacak ve ileriki dönemde şans verebileceğini anlatacak; ikna edemediği takdirde gönderilmelerine izin verecek. Taylan’ı Gaziantep, Ömer’i ise Eyüpspor istiyor.

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