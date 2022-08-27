Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da sıcak saatler! Transferin son gününe kadar...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Icardi
Galatasarayda sıcak saatler Transferin son gününe kadar...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 07:00

Santrfor mevkisine İcardi ya da Umut Bozok’tan birini alacak olan yönetim, sol bek için teklif yaptığı Reguilon’dan haber bekliyor. Reguilon Lazio ile anlaşamazsa G.Saray’a gelecek. Forma şansı bulamayan Berkan, Taylan, Oğulcan ve Ömer ise ayrılmak istediklerini yönetime bildirdi.

Haberin Devamı

Galatasaray Kulübü hem iç hem de dış transferde yoğun bir trafik yaşıyor. Santrfor mevkisi için 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi’den gelecek cevabı bekleyen ve Umut Bozok’u da alternatif olarak yedekte tutan sarı kırmızılılarda neredeyse her dakika yeni bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Görünen o ki, yaz transfer döneminin kapanacağı 8 Eylül’e dek Galatasaray’da çok sayıda futbolcu kadroya katılacak ya da gönderilecek..

Sol bekte gözler Reguilon'da

Patrick Van Aanholt’un performansını yetersiz bulan Galatasaray, sol beke takviye yapma kararı almış ve bu doğrultuda Milan’ın Senegalli futbolcusu Fode Ballo-Toure’ye teklifte bulunmuştu. Ancak Ballo-Toure, kariyerini İtalya ya da Fransa’da sürdürmek istediğini belirtip olumsuz yanıt verince Tottenham’da forma giyen Sergio Reguilon gündeme alındı. İngiliz ekibinin gözden çıkardığı İspanyol sol bek için Lazio da devrede. Reguilon’un önceliği Lazio; eğer bu ekiple anlaşamazsa 1 yıllığına kiralık olarak Galatasaray’a gelecek.

Haberin Devamı

Boey'e 4.5 milyon euroluk teklif

G.Saray'da sezon başı hazırlık kampına götürülmemesine rağmen üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası oynama şansı verilen Sacha Boey, eline geçen fırsatı en iyi şekilde kullanıp herkesten büyük övgü almıştı. Performansıyla takdir toplayan 21 yaşındaki sağ beke İtalya’dan ciddi bir teklif geldi. Udinese, 1 yıl kiralama ve sonrasında satın alma opsiyonu ile birlikte Galatasaray’a 4.5 milyon Euro önerdi. Boey’in geleceğine Trabzonspor maçı sonrası Okan Buruk ve yönetim birlikte karar verecek.

Galatasarayda sıcak saatler Transferin son gününe kadar...

Oynamayan yerliler gitmek istiyor

Geçen sezon düzenli olarak forma giymelerine karşın bu sezon yedek kalan Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram, kulüpten ayrılmak istediklerini Okan Buruk ve yönetime iletti. Dört futbolcu da oynayabilecekleri takımlara verilmelerini talep etti. Buruk, bu oyuncularla görüşerek morallerini düzeltmeye çalışacak ve ileriki dönemde şans verebileceğini anlatacak; ikna edemediği takdirde gönderilmelerine izin verecek. Taylan’ı Gaziantep, Ömer’i ise Eyüpspor istiyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Sivassporda Rıza Çalımbaydan Cicaldau için transfer açıklamasıSivasspor'da Rıza Çalımbay'dan Cicaldau için transfer açıklaması!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Icardi

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger