Galatasaray'da sıcak saatler! Futbolcuların muhtırasını Abdurrahim Albayrak önledi

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK Galatasaray’da dün hem Florya’da hem de kulüp cephesinde önemli gelişmeler yaşandı. Başkan Mustafa Cengiz’in önceki gün GS TV’de futbolcuları hedef alan eleştirileri Florya’da rahatsızlık yaratmıştı. Cengiz’in “Futbolcular haysiyet ve şereflerini hatırlasınlar. Ölümüne oynamalılar. Neden yapmıyor. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor!” ifadeleri sonrası futbolcuların kendi sosyal medya hesaplarından yayınlayacakları ortak bir bildiri ile başkana tepki koymaya hazırlandığı ortaya çıktı.

TAKIMLA KONUŞTU, BİRLİK MESAJI VERDİ

Bu düşüncenin Florya’da ön plana çıkması üzerine G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak devreye girdi. Albayrak sık sık olduğu gibi sabah antrenmanı için dün Florya’ya giderken durumu tatlıya bağlamak adına tesislerde iki önemli toplantı gerçekleştirdi. Sarı kırmızılıların ikinci başkanı önce Fatih Terim ile bir araya geldi, Ardından Albayrak antrenman öncesinde soyunma odasına giderek sadece futbolcuların yer aldığı toplantıda Galatasaraylı oyunculara konuşma yaptı, birlik mesajı verdi.

KRİZ ÇÖZÜLDÜ TAKIM İDMANA ÇIKTI

Tesislere giderek takıma sahip çıkan Abdürrahim Albayrak’tan sonra kaptanlar Muslera ve Arda’nın da söz aldığı ve ardından olayın tatlıya bağlandığı belirtildi. Bu görüşmelerin ardından başkan Mustafa Cengiz’in açıklamalarından rahatsız olan oyuncular bildiri yayınlama fikrini rafa kaldırıp antrenmana çıktı ve G.Saray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak ile birlikte ‘anlamlı’ bir poz verdi. Albayrak da omuz omuza veren futbolcuların ortasında yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

SEÇİM TARİHİ 29 MAYIS 2021

Florya'da hareketli saatler yaşanırken yönetim de ‘seçim kararının’ resmen alınması için harekete geçti. Yöneticilerin resmi olarak seçim tarihinin tüzüğe uygun duyurulmasını istediği ifade edildi.

Başkan Mustafa Cengiz ile yapılan görüşmenin ardından da herkesin beklediği açıklama resmi siteden yayınlandı: “Olağan Seçimli genel 22 Mayıs 2021 saat 10.00’da G.Saray Lisesi’nde yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 2. toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.”

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