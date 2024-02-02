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Galatasaray'da sıcak saatler! Aurier transferinde pürüz çıktı, yeni hedef Youcef Atal

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#Galatasaray#Transfer#Serge Aurier
Galatasarayda sıcak saatler Aurier transferinde pürüz çıktı, yeni hedef Youcef Atal
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 10:03

Transferde sıcak saatler geçiren Galatasaray'da dün anlaşıldığı belirtilen Serge Aurier anlaşmasında pürüz çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp bir başka isim için teklif yaptı.

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Galatasaray, UEFA listesinin son gününde transferde sıcak gelişmeler yaşıyor.

Sağ bek Lorenz Assignon'un Burnley'e gitmesinin ardından Serge Aurier ile anlaşıldığı belirtilmişti. Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda olan 31 yaşındaki sağ bekin transferinde pürüz çıktı.

Fabrizio Romano, Galatasaray ile Nottingham Forest arasında son dakika ödeme sorunları çıktığını ve transferin askıya alındığını duyurdu.

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YOUCEF ATAL İÇİN RESMİ TEKLİF

Bu gelişme üzerine Sarı-kırmızılı kulüp, Youcef Atal'ı gündemine aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Cezayirli sağ bek için Nice'e resmi teklif yaptı.

Filistin'e destek paylaşımı yaptığı için aylardır kadro dışı olan 27 yaşındaki futbolcunun ismi Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılıyordu.

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#Galatasaray#Transfer#Serge Aurier

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