Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştu

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Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada; "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira’nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

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Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını 17 Aralık Pazar günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.