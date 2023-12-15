×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Sergio Oliveira#Sakatlık
Galatasarayda Sergio Oliveiranın göğüs kasında kopuk oluştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 14:46

Galatasaray, Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira'nın göğüs kasında kupuk oluştuğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada; "Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira’nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir." ifadeleri kullanıldı.

Gözden KaçmasınGalatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekimi ne zamanGalatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi ne zaman?Haberi görüntüle

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

Haberin Devamı

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını 17 Aralık Pazar günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Sergio Oliveira#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!