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Galatasaray'da Şener Özbayraklı şoku!
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, 11'de başladığı Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı derbi mücadelesinde sarı kırmızılılarda sakatlık şoku yaşandı.
Galatasaray'da sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Şener'in yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Şener, 39 dakika oyunda kalabildi.
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