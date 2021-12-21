Galatasaray'da Selçuk İnan'dan transfer mesajı: Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek gelişiriz

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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Adana Demirspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu ve transfer mesajı verdi.

Selçuk İnan'ın açıklamaları şöyle;

"Çok üzgünüm. Çok üzgünüz. 'Deja vu' olacak ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Oyun olarak iyi bir oyun ortaya koyduk ama bunu skora çeviremiyoruz. Biraz da üzgünüm. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çok düşünüyoruz. Çalışıyoruz."

"ÇALIŞARAK GELİŞEMİYORSAK..."

"Az önce hocamızla da konuştuk. Çalışarak gelişemiyorsak değişerek de gelişebiliriz. Oyunu iyi oynuyor, çalışıyoruz ama topu içeriye atamadığınızda kazanamıyorsunuz. Böyle maçlardan biriydi. Kaliteli oyuncular gerekiyor gol yapmak için. Oyuncular da var ama bunu başaramıyoruz bir şekilde. Üzgünüz. Son haftalardaki iyi oyunu galibiyete çeviremediğimiz için çok anlamlı gelmiyor."

"İnanın çok çalışıyoruz. Antrenmanların yüzde 80'ini bu yönde yaptırıyoruz. Geriden oyun kurma, set oyununda ligin en önemli takımıyız. Gol beklentisi en yüksek takımız. Skora yansıtamadığınızda bu kadar çok şey anlatırsınız ama bir şey ifade etmez."

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"Önümüzde transfer dönemi var. Eğer çalışarak çok bu durumu geliştiremiyorsanız değişerek biraz da geliştirmemiz gerekiyor. Yeni oyuncular gerekecek. Bu yönde çalışmalar var. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."