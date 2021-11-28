Galatasaray'da Selçuk İnan'dan hakem tepkisi! "Hem penaltımız hem golümüz verilmedi"

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Büyük maçlardan sonra iyi oyun ortaya koyamadıklarını ancak hakemlerinde kötü yönetim sergilediklerini söyleyen Selçuk İnan, "Biz de bu konudan çok muzdaribiz. Büyük Avrupa maçlarından sonra istediğimiz sonuçları alamıyoruz. İstediğimiz oyunu ortaya koyamıyoruz ama oyundan daha çok üzen dış faktörler. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum ama içeride konuştuk, analiz yaptık. İyi niyet hissetmiyorum hakemlerle ilgili." dedi.

"BUGÜN VAR HERHALDE YOKTU"

Hem gollerinin hem de yüzde 100 penaltılarının verilmediğini belirten İnan, "Orta hakem önce golü verdi, sonra birdenbire golü iptal etti. 4. hakeme sordum. 4. hakem bilmiyor. Biz biliyoruz. Bugün VAR herhalde yoktu. Yüzde 100 penaltı vardı, VAR çağırmadı. Son pozisyonda hakem golü veriyor ama VAR'dan çağrılmayacağını bildiği için golü iptal etti. Ufak tefek hareketlerde çağırmıyorlar artık VAR'a çünkü. Ben 4. hakeme dedim, 'İşgüzarlık yapıyor' dedim. Hepimiz çok üzgünüz. İstediğimiz performansı ortaya koyamadık, bu bizim sorumluluğumuz, bizim sorunumuz. Her defasında hakemlerden konuşmak çok can sıkıcı. Emre'nin ayağına basılıyor, ikinci sarıdan kırmızı. Penaltı pozisyonunda Emre sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Öyle sert pozisyondu. Oyun anlamında istediklerimizi gerçekleştiremedik ama çok pozisyona girdik. Kazanamadık. Üzgünüz." diye konuştu.