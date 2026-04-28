Galatasaray'da seçimden sonra ilk imza Okan Buruk'la!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 07:00

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek sezonun yol haritasını belirledi. 23 Mayıs’ta yapılacak Galatasaray Başkanlığı seçimine tek aday olarak girecek olan Özbek, seçimi kazandıktan sonra teknik direktör Okan Buruk’la 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2022 yılından bu yana birlikte çalıştığı teknik direktör Okan Buruk’la 2 yıl daha devam etmeyi planlıyor.

23 Mayıs’ta yapılacak başkanlık seçiminde 4. kez aday olma kararı alan Özbek, şu an itibariyle tek aday olarak girmesi beklenen seçimi kazandıktan sonra ilk iş olarak Buruk’la 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Özbek, Galatasaray’da başkanlar 2 yıllığına seçildiği için Buruk’la 2 yıllık anlaşma yapmak istiyor.

Okan Buruk, 2022’den bu yana çalıştırdığı Galatasaray’da 3 Süper Lig ve 1’er Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

BAKMADAN GEÇME!