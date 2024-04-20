Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!

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Galatasaray Spor Kulübü'nde başkanlık seçiminin tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılılarda olağan seçimli genel kurul 18 Mayıs tarihinde yapılacak. Kurulda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci oturum 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Kulübümüzün 17.04.2024, 016 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı kararı ve Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 27. maddesi gereğince, Kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 25 Mayıs 2024 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Galatasaray Spor Kulübü

Yönetim Kurulu

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,

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3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5. Kapanış