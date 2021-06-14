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GeriFutbol Galatasaray'da seçim öncesi flaş gelişme! Haldun Üstünel destekleyeceği ismi açıkladı
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Futbol
Haber Giriş: 14.06.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da seçim öncesi flaş gelişme! Haldun Üstünel destekleyeceği ismi açıkladı

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Galatasaray'da seçim öncesi flaş gelişme! Haldun Üstünel destekleyeceği ismi açıkladı

Galatasaray 19 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesi camianın önde gelen isimlerinden Haldun Üstünel, destekleyeceği başkan adayını sosyal medyadan duyurdu.

Galatasaray Kulübü’nde gözler artık 19 Haziran’da yapılacak olan seçimli genel kurula çevrildi.

5 başkan adayının görev için yarışacağı seçimde Galatasaray’ın eski başkan yardımcısı ve sarı kırmızılı camianın önemli ismi Haldun Üstünel de destekleyeceği ismi açıkladı.

Galatasaray eski Başkan Yardımcısı Haldun Üstünel, Adnan Polat döneminde birlikte görev yaptığı Yiğit Şardan’ı desteklediğini şu sözler ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı: “ Ne adamlar gördüm üstünde elbisesi yok! Ne elbiseler gördüm içinde adam yok”

Galatasarayda seçim öncesi flaş gelişme Haldun Üstünel destekleyeceği ismi açıkladı

Galatasarayda seçim öncesi flaş gelişme Haldun Üstünel destekleyeceği ismi açıkladı

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