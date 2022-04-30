Galatasaray'da seçim iptal! Burak Elmas'ın adaylığı da tarihi de belirsiz

Haberin Devamı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin (İstinaf) aldığı karar sonucunda Galatasaray’da bugün yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul iptal oldu. Genel kurul üyesi Fırat Develioğlu’nun İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin, kulübün genel kurul toplantısının tedbiren durdurulmasının kaldırılmasına yönelik kararına yaptığı itirazı değerlendiren istinaf, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da seçimin mahkeme kararı ile iptal edilmesinin ardından dün NEF Stadı’nda bir basın toplantısı düzenleyip yaşananları değerlendirirken şunları söyledi:

Bu kararla benim alakam yok

“Geldiğimiz noktada tedbir kararı kalktıktan sonra üyemiz İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. Ne ilginçtir ki başvurun yapıldığı gün, istinafı kararı ortalarda dolaşır oldu. Tedbir kalktı ama üyemiz, istinaf başvurusu yaptı. Bizim bilgimiz yokken, 16.00 civarı böyle bir kararla ilgili şeyler ortada dolaşmaya başladı. Kim servis ettiyse, bir gün önceden bu kararı biliyorlardı. Sonra bize linç başladı. Bu kararla benim alakam yok. Bunu kulüp hukukçularımıza sorduk ancak resmi bir karar verilmediği geri dönüşünü aldık. Daha sonra akşam üstüne doğru iş giderek büyüdü ve ciddi bir şekilde bu tedbir kararının benim tarafımdan aldırıldığı söylenmeye başlandı.

Haberin Devamı

Bizi kasıtlı olarak içine çekiyorlar

Biz bu davanın sonucunu bu sabah (dün) öğrendik. Hemen adaylarımızla konuştuk ve böyle bir durum olduğunu, bu durumun içine kendilerinin de kasıtlı olarak dahil edildiğini belirttik. Her zaman olduğu gibi onların düşünceleriyle hareket etmek istediğimi söyledim. Önce Metin bey sonra da Eşref bey, 21 ya da 28 Mayıs’ta seçim olması gerektiğini söylediler. Geçtiğimiz 1 ay, Galatasaray açısından zor geçti. Çünkü kulübün bütçesi yoktu. Tedbir kaldırılırken bizim adımıza da ilginç bir gelişme oldu. Bizim haberimiz olmadan bizim de istersek seçime girebileceğimize dair karar verildi.

Camianın büyüklerinin fikrini alıyoruz

Bundan sonra ne olacak? Galatasaray, ciddi anlamda bir kaosun içine girdi. Bunu yapanlarla ve bunun içine camiayı çekmek isteyenlerle ciddi bir mücadele halindeyiz Hiçbir seçim olmadan bu sürecin devam etmesi mümkün değil. Galatasaray’ın ciddi konularıyla ilgili istişareler etmek istiyoruz. Camia büyüklerin de fikrini alarak hareket ediyoruz. Başkan adaylarımız da büyük emekler harcadılar, masraflar yaptılar. Yeni seçim tarihini önümüzdeki hafta almak kaydıyla bir karar aldık. Galatasaray’ın bu süreçte başsız kalmaması, bütçesiz de olsa işleyişinin devam etmesi açısından böyle bir karar aldık.

Haberin Devamı

TFF seçimi öncesi kulüp başkansız olamaz

Şu an Galatasaray’ın önceliği benim adaylığım değil. El birliği ile kulübü buradan çıkarmamız gerekiyor. G.Saray ciddi anlamda bir kaosun içine girdi. Özellikle sosyal medyada taraftarlarımız, genel kurul üyelerimiz yanlış yönlendiriliyor. ‘İstifa etsin seçim devam eder’ diyorlar. Halbuki tüzüğümüzde istifadan dolayı olacak seçimin 1 ay müddeti oluyor. İstifa sadece kulübün başsız kalmasına neden olur. Galatasaray’ın bir başkanı olmasaydı çok ciddi durumlarda karar alamazdı. Federasyon seçimlerinden, naklen yayına kadar Galatasaray’ın birçok kararında Galatasaray başsız kalır ve çok ciddi konularda karar alamazdı.”