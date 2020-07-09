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GeriFutbol Galatasaray'da savunma sorunu! Son yılların en kötüsü...
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Haber Giriş: 09.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Galatasaray'da savunma sorunu! Son yılların en kötüsü...

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Galatasaray'da savunma sorunu! Son yılların en kötüsü...
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Pandemi arası G.Saray’a yaramadı... Haziran başında yeniden start alan Süper Lig’de kötü bir performans sergileyen sarı kırmızılılar son 5 maçta kalesinde tam 13 gol gördü.

Galatasaray, pandemi arası sonrası Süper Lig’in en çok gol yiyen takımı oldu.

Koronavirüs arasından sonra kötü bir performans sergileyen sarı kırmızılılar son 5 maçta kalesinde tam 13 gol gördü.

G.SARAY'IN SON 5 MAÇI

Çaykur Rizespor: 0-2
Gaziantep FK: 3-3
Başakşehir: 1-1
Trabzonspor: 1-3
Alanyaspor: 1-4

 

Galatasarayda savunma sorunu Son yılların en kötüsü...

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