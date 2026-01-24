×
Galatasaray'da Sara sahneye çıktı: Sezonun rekoru geldi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 20:15

Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Fatih Karagümrük karşısında henüz 30. saniyede fileleri havalandırarak Trendyol Süper Lig’de sezonun en erken golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu oldu.

OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK 

Okan Buruk, son oynadıkları Atletico Madrid maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısına 3 değişiklikle çıktı.

Buruk; Eren Elmalı, Mario Lemina ve Leroy Sane’nin yerine Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara’ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda takımla çalışmalara başlayan Wilfried Singo teknik heyet kararıyla kadroda yer almazken, sakatlığı devam eden Arda Ünyay da kadroda bulunuyor. Yeni transfer Noa Lang da kadroda yer almadı.

SEZONUN EN ERKEN GOLÜ

Mücadeleye baskılı başlayan Galatasaray, maçın henüz 30. saniyesinde Gabriel Sara’nın golüyle 1-0 öne geçti.

Brezilyalı orta sahanın golü, Süper Lig’de 2025-26 sezonunun en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 18'si ilk 11'de olmak üzere 27 maçta sırtına geçiren Sara, 3. golünü kaydetti. Brezilyalı orta sahanın 2 de asisti bulunuyor. 

TARİHE GEÇTİ

Gabriel Sara, Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki en erken dördüncü golünü Fatih Karagümrük filelerine gönderdi.

Sıralama şu şekilde;

00:18 | Vedat İnceefe vs Göztepe
00:27 | Mbaye Diagne vs Gençlerbirliği
00:30 | Younes Belhanda vs Y. Malatyaspor
00:31 | Gabriel Sara vs F. Karagümrük

TARAFTAR TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Galatasaraylı taraftarlar, Fatih Karagümrük deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kendilerine ayrılan bölümünde maçı takip eden sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolcuları maça hazırladı.

