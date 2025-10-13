×
Galatasaray'da Sane için karar çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Leroy Sane#Okan Buruk
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 09:30

Beklenen etkiyi henüz yaratamayan Leroy Sane, milli arada antrenmanlarda en çok çalışan isimlerden biri oldu.

Haziran ayında Galatasaray’ın Leroy Sane’yi transfer etmesi, Avrupa’da gündem olmuştu. Fakat geride kalan süreçte Alman yıldız bekleneni verememişti.

OKAN BURUK ŞANS VERECEK

Beklentilerin çok uzağında olan 29 yaşındaki yıldızın uyum sorunu yaşadığı belirtilirken, Başakşehir maçı yeni başlangıç olarak görülüyor. 18 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynanacak mücadele öncesi antrenmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken Sane, Sarı-Kırmızılı ekibin milli aradaki en çalışkan isimlerinden.

Teknik direktör Okan Buruk’un yakından ilgilendiği ve özel görüşmeler yaptığı Sane, 3 maç aradan sonra ilk 11’e dönmeye hazırlanıyor.

1 GOL 3 ASİSTİ VAR

Ligdeki Alanyaspor ve Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool karşılaşmalarında yedek oturan Sane, formaya kavuşacak. Kendi performansından da memnun olmayan ve bu konuda özeleştiri yapan Leroy Sane, ligdeki Başakşehir deplasmanını patlama maçı olarak görüyor. Alman futbolcu geride kalan süreçte çıktığı 9 maçta 1 gol atarken, 3 asist yaptı.

