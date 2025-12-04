×
Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesi birlik beraberlik mesajı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2025 09:55

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları Kemerburgaz’a giderek takıma ve teknik ekibe birlik beraberlik mesajı verecek.

Fenerbahçe derbisinde sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrılan Galatasaray'da gözler yarın oynanacak Samsunspor maçına çevrildi. Okan Buruk, öğrencilerini Samsunspor sınavına özel olarak hazırlıyor.

BAŞKAN DA DEVREDE

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kurmayları da antrenmanı ziyaret ederek hem oyunculara hem de antrenörlere destek verecek. Sarı-Kırmızılılar yarın akşam da tribünlerin tamamen dolması için çağrı üzerine çağrı yapıyor.

İKİ MESAJ BİRDEN

Galatasaray cephesi, Samsunspor sınavına sıradan bir 3 puan olarak bakmıyor; bu maçta camia olarak kenetlenme ve birlik-beraberlik mesajı verme hedefi taşıyor.

Sarı-Kırmızılılar’a göre Samsunspor maçının güçlü bir oyunla kazanılması, “Ligin lideri de favorisi de hâlâ biziz”, hafta içindeki olası bir Monaco galibiyeti de, “Bizim yerimiz ve hedefimiz Avrupa” demek anlamına geliyor.

Yönetim bir yandan da oyuncuların moralini yüksek tutmak için elleri cebe atıyor. Aralık ayının sonuna doğru UEFA’ya borçsuzluk kağıdı vermesi gereken Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki süreçte hem tüm alacakları hesaplara yatıracak hem de geçmişten kalan bazı primlerin ödemelerini yaparak oyuncuların yüzünü güldürmeye çalışacak.

#Galatasaray#Samsunspor#Süper Lig

