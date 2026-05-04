Galatasaray'da Samsun maçı sonrası ortaya çıktı! Sözleşmesi yenilendi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2026 14:40

Son olarak süper Lig'de Samsunspor'a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluğu evinde oynayacağı Antalyaspor maçına erteleyen Galatasaray'da, yeni bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılılar yıldız futbolcunun sözleşmesi uzadı.

Galatasaray, son olarak Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkmış ve mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Sarı kırmızılılar şoke eden mağlubiyetin ardından şampiyonluğunu resmen ilan etmek için evinde oynayacağı Antalyaspor maçını beklemeye geçmişti.

SAMSUN MAÇINDA SÖZLEŞMESİ UZADI

Bununla beraber Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesindeki 1 yıllık uzatma opsiyonu maddesi bitime 2 hafta kala devreye girdi.

Sarı-kırmızılı takımda 32'nci kez ilk 11'de sahaya çıkan Lemina, resmi maçların yüzde 60'ına as kadroda başlama kriterini karşılamış oldu.

Bu gelişme sonrası Lemina'nın Galatasaray ile sözleşmesi gelecek sezon sonuna kadar uzadı. Yıldız futbolcu bu sezon 40 maçta forma giydi ve 2 gol ile 2 asist üretti.

 

