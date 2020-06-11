Galatasaray'da şampiyonluk sözü: 'Kupayı başkan için alalım'

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 1.5 aydır yoğun tedavi gören Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’e moral vermek için sarı kırmızılı takım kenetlendi... Futbolcular ve teknik heyet, yeniden başlayacak Süper Lig’de Çaykur Rizespor deplasmanında galip gelerek Mustafa Cengiz’in yüzünü güldürmek, ona moral vermek için mücadele edecek. Sarı kırmızılı ekip bunun için hırslı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyet ve oyuncuların tek hedefi şampiyonluğu kazanıp, 28 Temmuz’da kupanın, tedavi gören başkanları Mustafa Cengiz’in ellerinde havaya kalkması…

Sadece iki başkan başardı

G.Saray kalan sekiz haftada rakiplerini geride bırakıp hedefine ulaşırsa, Mustafa Cengiz’de başkanlığı döneminde üçte üç yapacak. Bu durumda Cengiz, ‘üçleme’ yapan üçüncü Galatasaray Başkanı olacak. Sarı kırmızılılarda daha önce Selahattin Beyazıt ve Faruk Süren başkan olarak üst üste üç şampiyonluk yaşamıştı. Hatta Süren bu başarısını Fatih Terim’in teknik direktörlüğünde yaşamıştı. Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray şimdiye dek iki şampiyonluğun yanı sıra bir Süper Kupa ve bir Türkiye Kupası kazandı. Yedi gün önce taburcu olan Cengiz şu sıralar evinde dinleniyor.

'Futbol oynamaya müsait bir stat hazırlıyoruz'

G.Saray, 21 Haziran’da evinde oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması öncesi stadını hazır hale getirdi. Türk Telekom Stadyumu İşletme Direktörü Murat Ersoy, Saha içerisinde ve statta o gün mümkün olduğunca az insan bulunacak. O gün için test yapılmamış kimse stada giriş yapamayacak. Güvenlik; resmi ve özel olmak üzere, stat temizlik görevlileri, işletme görevlileri, sporcular, herkes bu testte geçecek. Pozitif çıkan olursa, hazırladığımız izolasyon odalarına alacağız” dedi. Stada giriş için iki farklı nokta olduğunu söyleyen Ersoy, “Bir araç girişimiz, bir de metro girişimiz var; yaya ve görevlilerin giriş yaptığı. İki noktada da ateş ölçerlerle beraber maske ve test kontrolü yapılacak. Futbol oynamaya çok müsait bir stat hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.