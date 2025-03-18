Galatasaray'da şampiyonluk hesapları! Eğer Süper Lig'de kalan 9 maçın...

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Galatasaray Milli araya olabilecek en moralli şekilde girdi. Üst üste kazandığı Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarıyla rahat bir nefes alan Cim Bom, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin kendi evinde Samsunspor’la berabere kalmasıyla büyük bir avantaj elde etti.

1 maç fazlasıyla Fener’e 9 puan fark atan Sarı-Kırmızılılar, kalan haftalarda 2 maç kaybetme lüksüne sahip oldu. 29 Mart’ta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisiyle birlikte çok kritik ve zorlu bir viraja daha girecek olan Galatasaray, kalan 9 maçında 7 galibiyet alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Namağlup bitirme hedefi

Hatta ligin sonuna kadar mağlubiyet yüzü görmemesi halinde, 6 galibiyet de Galatasaray’ı şampiyonluğa taşımaya yetecek. Yani bir önceki hesaptaki 2 mağlubiyet yerine toplam 3 beraberlik alması durumunda Sarı-Kırmızılılar 6 galibiyetle ipi göğüslemiş olacak. Okan Buruk ve öğrencileri de her ne kadar her maça galibiyet için çıksa da hesaplara başlamış durumda. Asıl hedef de artık Süper Lig’i namağlup şampiyon olarak tamamlayıp bir kez daha tarihe geçmek.

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Deplasmanlar çok kritik

Ciddi bir puan avantajını elinde bulunduran, aynı zamanda ikili averajda da Fenerbahçe’nin önünde yer alan Galatasaray’ı bu periyotta çok çetin mücadeleler bekliyor. Beşiktaş’tan sonraki haftayı BAY geçecek olan Aslan, ardından ligin flaş takımı Samsunspor’a konuk olacak. Bu iki maçta alınacak sonuçlar, Galatasaray’ın yol haritasını tekrar şekillendirecek. Aynı şekilde üst sıralarda yer alan takımlardan Eyüp deplasmanı, büyüklerden Trabzonspor deplasmanı, ligin bir başka dişli takımı Göztepe deplasmanı, Aslan’ı bir hayli zorlayacak gibi görünüyor.

Kendisiyle yarışıyor!

Süper Lig’de ilk 27 haftalar itibarıyla bu sezonki Galatasaray’dan daha fazla galibiyet alan tek takım, yine geçen sezonki Galatasaray’dı. Bu sezon 27 maçta 22 galibiyetle 71 puan toplayan Cim Bom, geçen sezonun aynı döneminde 23 galibiyetle 72 puan kazanmıştı.