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Galatasaray'da şampiyonluğa giden yolun sırrı ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonluk#Süper Lig
Galatasarayda şampiyonluğa giden yolun sırrı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 13:24

Süper Lig'de son 4 haftaya 8 puan önde giren sarı-kırmızılı takımda 11 futbolcu, sezonda aldıkları sürelerle dikkati çekti. Fernando Muslera, 31 lig maçının tamamına ilk 11'de çıkıp 2 bin 79 dakika sahada kalarak Galatasaray'ın en istikrarlısı oldu. Muslera'yı 30 maça ilk 11 başlayan Abdülkerim Bardakcı ile 30 müsabakada ilk 11'de yer alan Lucas Torreira takip etti. Sarı-kırmızılı ekibin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Mario Lemina ve Przemyslaw Frankowski, takımın değişmezleri arasında yerini aldı.

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, bu sezon kadro istikrarıyla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligdeki 32 müsabakada 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Galatasaray, kalan haftalarda 4 puan toplaması durumunda rakibinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde üst üste 3, toplamda 25. kez şampiyonluğa giden sarı-kırmızılı takımın başarısında kadro istikrarı başrolü oynadı. Galatasaray'da bu sezon 34 farklı futbolcu Süper Lig maçlarında forma giydi. Bu futbolcuların 11'i hem ilk 11 çıktığı maç sayısı hem de aldığı süre bakımında takım arkadaşlarına göre daha istikrarlı performans sergiledi.

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Kaleci Fernando Muslera, savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ile Kaan Ayhan, orta saha oyuncuları Lucas Torreira ile Gabriel Sara, hücum oyuncuları Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Dries Mertens ve Roland Sallai, sarı-kırmızılı ekibi bu sezon istikrarlarıyla taşıyan isimler oldu.

Bu futbolcular, 15'ten fazla maça ilk 11 çıkıp, bin 500 dakikadan fazla süre alarak takımlarının başarısına katkı verdi.

OKAN BURUK'UN KADROSU BELLİ

Teknik direktör Okan Buruk, sezonun genelinde maçlara başladığı ilk 11'lerde çok fazla sürpriz yapmadı.

Buruk, Süper Lig maçlarında kalede sürekli Muslera'yı oynattı. Sezonun ilk yarısında savunmanın sağında Kaan Ayhan'a forma veren Buruk, ikinci yarıda Przemyslaw Frankowski'yi görevlendirdi.

Zorunlu olmadıkça stoper ikilisi Sanchez ve Abdülkerim'i değiştirmeyen tecrübeli teknik adam, orta sahada Torreira-Sara ikilisini kullandı. Kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ı oynatan Okan Buruk, Yunus'un sakatlık yaşadığı zamanlarda Sallai'ye forma verdi.

Sezonun ilk yarısında Mertens'i 10 numara pozisyonunda görevlendiren sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü, santrforda ise Osimhen'den vazgeçmedi. Ara transferde Mario Lemina'nın gelmesinin ardından Sara'yı 10 numara pozisyonuna çeken Buruk, 37 yaşındaki Mertens'i dinlendirdi.

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İlk yarıda sol bek mevkiinde istikrar sağlamayan Galatasaray, ara transferde Eren Elmalı'nın alınmasıyla bu sorunu da çözdü. Okan Buruk, kadro istikrarını böyle yakaladı.

EN İSTİKRARLISI MUSLERA

Galatasaray'ın bu sezon en istikrarlı futbolcusu kaleci Fernando Muslera oldu.

Sarı-kırmızılılara 2011'de transferinden sonra performansıyla takımın değişmezlerinden olan tecrübeli file bekçisi, bu yıl da kaleyi kimseye bırakmadı. Muslera, 31 müsabakanın tamamına ilk 11'de başlayarak 2 bin 790 dakika sahada kaldı.

Muslera'yı 30 maçın tamamına ilk 11 çıkan Abdülkerim Bardakcı 2 bin 597 dakikayla takip etti. Lucas Torreira ise 30 müsabakanın 27'sine ilk 11 başlayarak 2 bin 588 dakika forma giydi.

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ARA TRANSFERDE GELİP KATKI VERENLER

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Eren Elmalı, Mario Lemina ve Przemyslaw Frankowski, takımın değişmezlerinden oldu.

Milli sol bek Eren, transfer edildikten sonra yapılan tüm lig maçlarında forma giydi. Genç futbolcu, süre aldığı 10 müsabakanın 9'una ilk 11'de başladı ve 750 dakika sahada kaldı. Lemina da Eren gibi ikinci yarıdaki 10 maçın tamamında sahaya çıktı. Gabonlu orta saha oyuncusu, 7 kez ilk 11'de yer alırken 630 dakika süre buldu.

Polonyalı sağ bek Frankowski ise transfer edildikten sonra 10 lig maçının 8'inde 621 dakika oynadı. Frankowski, söz konusu maçların tamamına ilk 11 başladı.

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GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Futbolcu

Maç sayısı

İlk 11

Süre (Dk.)

Fernando Muslera

31

31

2790

Abdülkerim Bardakcı

30

30

2597

Lucas Torreira

30

27

2588

Barış Alper Yılmaz

30

27

2453

Davinson Sanchez

27

27

2361

Gabriel Sara

29

26

2226

Victor Osimhen

27

25

2116

Yunus Akgün

28

23

1935

Dries Mertens

31

21

1729

Roland Sallai

24

16

1553

Kaan Ayhan

26

17

1525

Ismail Jakobs

14

11

914

Eren Elmalı

10

9

750

Mario Lemina

10

7

630

Berkan Kutlu

22

4

625

Przemyslaw Frankowski

8

8

621

Elias Jelert

19

5

541

Mauro Icardi

7

7

528

Alvaro Morata

9

5

521

Kerem Demirbay

19

5

465

Michy Batshuayi

18

1

391

Ahmed Kutucu

11

3

324

Victor Nelsson

11

2

285

Metehan Baltacı

8

4

247

Kerem Aktürkoğlu

3

2

174

Leo Dubois

2

2

160

Hakim Ziyech

5

1

147

Carlos Cuesta

3

2

145

Günay Güvenç

1

1

90

Derrick Köhn

1

1

87

Yusuf Demir

6

0

37

Efe akman

3

0

17

Berat Luş

1

0

2

Eyüp Aydın

1

0

1

 

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#Galatasaray#Şampiyonluk#Süper Lig

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