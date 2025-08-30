Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi öncesi transfer planı netleşti! İlk hedef kaleci, sonra orta saha

Haberin Devamı

Osimhen, Sane ve Singo transferiyle Avrupa’da da büyük ses getiren Galatasaray’da artık tüm gözler kaleciye çevrildi. Muslera sonrası pek çok isimle görüşen ve son 1 aydır da Ederson konusunda yoğun uğraş veren Cim Bom artık son viraja girdi. Çünkü 2 Eylül’de Şampiyonlar Ligi için kadronun bildirilmesi gerekiyor.

Ederson’la alakalı Manchester City’ye 10 milyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro bonus önerilmişti. İngiliz devi, Donnaruma ile anlaşmak üzere. Bu hamlenin ardından Ederson’un yolu iyice açılacak.

EDERSON MU LAMMENS Mİ?

Yönetim, Brezilyalı file bekçisiyle 7 milyon Euro yıllık ücrete anlaşmıştı. Fakat diğer yandan genç bir kaleci alınması ve bu ismin artı 2 kontenjanında yer bulması fikri de var.

Özellikle başkan Dursun Özbek’in “Gerekirse daha fazla bonservis verelim ama maaşı daha uygun ve uzun yıllar faydalanabileceğimiz bir kaleci alabiliriz” fikrinde olduğu öğrenildi.

ARTI 2 KONTENJANINA UYGUN

Bu isim de Senne Lammens... Antwerp’in 23 yaşındaki kalecisiyle Manchester United da ciddi şekilde ilgileniyor. Konuşulan bonservis rakamları 20-25 milyon Euro seviyelerinde.

Eğer 2002 doğumlu Lammens alınırsa, kontenjanda 1 kişilik boşluk oluşacak ve böylelikle orta saha transferi yapılabilecek. Bissouma defterini henüz kapatmayan Sarı-Kırmızılılar, diğer yandan da Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki Onyedika için masada.

ZANIOLO İÇİN SON SAATLER

Kamp dönemini iyi geçiren ve performansıyla da Okan Buruk’un gözüne giren Zaniolo’nun takımdaki geleceği pazartesi gününe kadar netleşecek. Avrupa’da transfer dönemi 1 Eylül’de bitiyor.

Sarı-Kırmızılılar, zorunlu satın alma opsiyonu içermeyen kiralama tekliflerine şu ana kadar olumsuz geri dönüş yaptı. Zaniolo için son saatlerde cazip teklif gelmezse, takımda kalacak.