Galatasaray'da sakatlıkların ve oyundaki düşüşün sebebi belli oldu! İşte puan kaybının nedeni | 'Eğer Icardi olsaydı...'

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Sezona Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, Süper Lig'de namağlup lider şekilde yoluna devam ediyor. Sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla devam ederken son 2 maçta alınan beraberlikler ve oyun gücündeki düşüş dikkat çekti.

Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan Galatasaray, dönüşünde teselli aradığı Süper Lig'de Eyüpspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı.

Saha içerisinde düşüş ve girdiği pozisyonları gole çeviremeyen Galatasaray, iki maçtan da yalnızca birer puan çıkarabildi. Pek çok negatif etkenle karşı karşıya kalan 'Aslan'ın hocası Okan Buruk, sorumlunun düzenlenen fikstür olduğunu belirtmişti.

Futbolcuların yorgunluğu ve sakatlıklarıyla boğuşan sarı kırmızılılarda teknik patron Buruk TFF'ye eleştiride bulunmuştu.

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'HEPİMİZ ŞAŞKINIZ'

AZ Alkmaar maçı sonrası konuşan deneyimli çalıştırıcı, Fikstürde kötü bir maç planlaması görüyorum Eğer Türk takımlarının başarısını istiyorsanız adil olmanız gerekiyor. Ben bu adaleti bekliyorum. Fikstüre hepimiz şaşkınız. 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray üç gün sonra oynuyor. Başvuru da yaptık, Pazartesi için yaptık, Salı oynayalım dedik, yine kabul etmediler. Fikstürde hepimiz şaşkınız. 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden Galatasaray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Başvuru yaptık pazartesi oynayalım, olmadı salı oynayalım diye. Sonuçta bu milli mesele. Avrupa'da puan olsun diyorsan sen neden Galatasaray'ı 3 gün sonra oynatıyorsun hafta içi maç yokken? Neden bizi sakatlık riskine sokuyorsun? Zaten yoğun bir fikstürden geçiyoruz. ifadelerini kullanmıştı.

HOMURDANMALAR YÜKSELDİ

Bu açıklamalardan 3 gün sonra evinde Eyüpspor'a 2 puan bırakan Galatasaray'da homurdanmaların sesi yükselmeye başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar da art arda gelen puan kayıplarının ve futboldaki kalitenin düşmesinin sebeplerini ararken 2 detay ön plana çıktı.

SAKATLIKLAR VE YORGUNLUK

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UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham engelini 3-2'lik skorla geçen Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den gelen haberle sarsılmıştı. Mücadelenin 85. dakikasında sakatlanan Mauro Icardi, sedyeyle oyundan ayrılmak zorunda kalmıştı. Yapılan kontroller sonucu Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklanmış ve Arjantinli oyuncu sezonu kapatmıştı.

Son 2 sezonda Galatasaray'ın başarısındaki en büyük pay sahiplerinden olan Icardi'nin yokluğu hem mental hem de saha içi etkisi olarak Galatasaray'ı fazlasıyla etkiledi.

'ICARDI OLSAYDI EĞER'

Son dönemde bolca pozisyona giren fakat skor üretmekte sorun yaşayansarı kırmızılılar, bitiricilik problemi yaşadığı dönemde Arjantinli golcüsünü özlüyor. Kaçan her fırsatta Galatasaray taraftarı sosyal medyada 'Icardi olsaydı eğer' başlığıyla binlerce paylaşımda bulunuyor.

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KAAN AYHAN VE ABDÜLKERİM

Savunmada hattında Galatasaray'ın iki vazgeçilmezi olan Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı da sakat durumda. Kaan Ayhan'ın 2-3 hafta sonra sahalara dönmesi beklenirken Eyüpspor maçında 37. dakikada sedyeyle oyundan alınan Bardakcı'nın Sivasspor deplasmanında oynayamayacak olması da savunmada zafiyeti yaratıyor ve yaratacak.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Futbolcuların çok sık maç yapıyor olmalarından ötürü bu kadar sakatlığın yaşandığı iddiaları çok fazla konuşulurken, Editörümüz Selim Başeğmezer bu konuyu Ortopedi ve spor sakatlıkları dalında çalışan fizyoterapist Barış Doğan'a sordu.

- Galatasaray'da Mauro Icardi de ağır bir sakatlık geçirmiş ve sezonu kapatmıştı. Sarı - kırmızılılarda yaşanan sakatlıklar dikkat çekerken fikstür isyanları haklı mı?

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Barış Doğan: Bu sakatlığa yatkın kaslar, mental ve fiziki olarak hazır olmamış vücut, maalesef büyük bağ sakatlıklarının da temel nedenlerinden birisi. Fiziki ve mental olarak iyi hazırlanmamış sporcularda maalesef büyük, sezonu kapatan sakatlıklar görmemiz daha fazla. Profesyonel futbolcular için fikstür sıkışıklığı bir bahane olmayabilir ancak fiziki ve mental açıdan büyük bir eksi olduğu aşikar.

ZORLU FİKSTÜR

Galatasaray, milli ara dönüşü iki kritik maça çıkmıştı. 23 Kasım Cumartesi Volkan Demirel'in ekibi Bodrum FK deplasmanına giden sarı kırmızılılar o deplasmandan AZ Alkmaar deplasmanına gitmişti. Önünde de zorlu fiktürü olan Galatasaray sırasıyla çıkacağı 4 maçın 3'ünü de deplasmanda oynayacak.

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Süper Lig'in 15. haftasında Sivas deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, ardından İsveç'te Malmö deplasmanına konuk olacak. Zorlu iki maçın ardından Rmas Park'ta Trabzonspor'u ağırlayacak olan sarı kırmızılılar, 17. haftada Kayseri'ye gidecek.

İşte Galatasaray'ın önündeki zorlu 4 maç:

15. Hafta | 8 Ekim Pazar

16.00 | Sivasspor - Galatasaray

UEL 6. HAFTA | 12 Aralık Perşembe

20.45 | Malmö - Galatasaray

16. Hafta | 16 Aralık Pazartesi

21.00 | Galatasaray - Trabzonspor

17. Hafta | 22 Aralık Pazar

16.00 | Kayserispor - Galatasaray