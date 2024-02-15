Galatasaray'da sakatlık şoku! Kaan Ayhan maça devam edemedi

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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynayan Galatasaray’da Kaan Ayhan sakatlık yaşadı. Mücadeleye 11’de başlayan Kaan, ikinci yarının başında girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşarken, daha sonra sağlık ekibinin tedavisinin ardından bir süre kendini denedi. Daha sonra oyuna devam edemeyen Kaan Ayhan çıkmak zorunda kalırken yerine 55. dakikada Abdülkerim Bardakcı dahil oldu.



Sağ bekte Kaan’ın bölgesine ise Davinson Sanchez geçti.

NELSSON KIRMIZI KART GÖRDÜ

Sarı-kırmızılılar maçı 10 kişi tamamladı. Müsabakanın 62. dakikasında Victor Nelsson’un defansın arkasına sarkan Veljko Birmancevic’e yaptığı hareket sonrasında hakem Alejandro Hernandez, Nelsson’a direkt kırmızı kart gösterdi.