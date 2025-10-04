×
Galatasaray'da sakatlık şoku: Derbiye devam edemedi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2025 20:39

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Seyrantepe'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da zorunlu bir değişiklik gerçekleşti.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya geldi.

Müsabakanın ilk 20 dakikalık bölümü siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, sarı - kırmızılılarda zorunlu bir değişiklik yaşandı.

Bir pozisyonda defansın arkasına uzun atılan pasta koşu yaparken sakatlanan Singo, bir süre sahada kendini denedi. Daha sonra müsabakanın 24. dakikasında topu taca atan 24 yaşındaki futbolcu, saha kenarına geldi.

Fildişili futbolcu, yerini 26. dakikada Roland Sallai'ye bıraktı.

