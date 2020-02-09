Haber Giriş: 09.02.2020 - 19:07,
Galatasaray'da sakatlık şoku! 2. dakikada...
Galatasaray ile Kasımpaşa'nın karşılaştığı maçın henüz 2. dakikasında Marcelo Saracchi sakatlandı.
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.
Sakatlıktan yeni dönen Marcelo Saracchi, mücadelenin henüz 2. dakikasında yerde kaldı ve oyuna devam edemedi.
Uruguaylı sol bek 4. dakikada yerini Martin Linnes'e bıraktı.
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