Galatasaray'da sakatlık krizi: Kervana iki yıldız daha eklendi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 20:41

Süper Lig'in 13. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray'a derbi öncesi iki kötü haber daha geldi. Maçın henüz ilk yarısı tamamlanmadan Mario Lemina ve Singo, oyuna devam edemedi. Böylece sarı - kırmızılılarda sakat futbolcu sayısı 7'ye çıktı.

Son zamanlarda sakatlıkların peşini bırakmadığı Galatasaray'a, Fenerbahçe derbisi öncesi iki kötü haber daha geldi.

LEMINA 15. DAKİKADA KENARA GELDİ

Ligin 13. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da Mario Lemina, maçın 15. dakikasında yaşadığı sakatlığın arından oyuna devam edemedi.

Gabonlu futbolcunun yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu. Yusuf böylece bu sezon ilk kez resmi maçta görev aldı.

32 yaşındaki oyuncunun durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanacak. 

SINGO İLK YARIYI TAMAMLAYAMADI

Karşılaşmanın 40. dakikasında sarı-kırmızılılarda bu sefer Wilfried Singo sakatlandı. Mario Lemina'nın ardından Fildişili futbolcu da oyuna devam edemedi. 

24 yaşındaki futbolcu, yerini Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye bıraktı. 

SAKATLIK SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Son haftalarda art arda sakatlık problemi yaşayan Galatasaray’da bu gelişmelerle birlikte sakatlık sayısı 7'ye yükseldi. 

Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ismail Jakobs'un sakatlıkları bulunuyor.

İLKAY GÜNDOĞAN 35 GÜN SONRA KADRODA

Galatasarayda sakatlık krizi: Kervana iki yıldız daha eklendi

Sakatlığını atlatan tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, 35 gün sonra kadroya alındı.

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'de yapılan RAMS Başakşehir mücadelesinde forma giyen İlkay, 21 Ekim'deki antrenmanda sakatlandı. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalan 35 yaşındaki futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle yeniden kadroya girdi.

