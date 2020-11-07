Galatasaray'da sakatlık kabusu! 7 haftada 10 futbolcu...

Galatasaray'da sakatlık yaşayan isimlerin arasına bu sefer de Radamel Falcao eklendi. Önceki gün yapılan idmanı yarıda bırakan oyuncu, bu hafta Sivas maçında oynamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ligin başlamasının üzerinden sadece 7 hafta geride kalmasına rağmen 10 farklı futbolcu 11 kez sakatlanırken, sorunların büyük bir kısmının kas problemi olduğu belirtildi. Önceki gün de son olarak Falcao, sağ üst ön adale grubunda ağrı hissederek bu haftayı kaçırdı. Daha önce Galatasaray'da Saracchi, Marcao, Emre Taşdemir, Martin Linnes, Etebo, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba ve Sofiane Feghouli de sakatlanmış, Saracchi iki farklı zaman diliminde sorun yaşamıştı.

SİVAS MAÇINDA 3 KRİTİK EKSİK

Falcao, Galatasaray'a transfer olduğundan beri sakatlıkları nedeniyle 23 maçta takımını yalnız bırakırken, 29 karşılaşmada forma giyebildi. Süper Lig'in 8. haftasında kritik Sivas deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda üç oyuncu sakatlık nedeniyle bu maçı kaçıracak. Tedavileri devam eden Marcelo Saracchi ve Marcao Teixeira bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Radamel Falcao'nun da sakatlanması ile birlikte Aslan, Yiğido karşısına 3 önemli eksikle çıkacak.

SCOTT PIRI TEMPOYU DÜŞÜRÜYOR

ABD'li kondisyoner Scott Piri, geldiği gibi takımın fiziksel seviyesini yükseltti ancak bu kez de kas ağrısı şikâyetleri başladı. Belhanda, Saracchi ve Marcao'dan sonra Falcao da kas-adale sakatlığı yaşayınca Piri, milli arada idman temposunu düşürme kararı aldı. (Sabah)

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