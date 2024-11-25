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Galatasaray'da sakatlık depremi! Yıldız isimden kötü haber

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Kaan Ayhan#Süper Lig
Galatasarayda sakatlık depremi Yıldız isimden kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 18:48

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

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Galatasaray, Kaan Ayhan’ın sağ üst arka adalesinde 2’nci derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Bodrum FK maçında sakatlanan Kaan Ayhan’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki Sipay Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan’ın tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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#Galatasaray#Kaan Ayhan#Süper Lig

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