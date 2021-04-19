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GeriFutbol Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao özel program dahilinde çalıştı
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Futbol
Haber Giriş: 19.04.2021 - 19:36 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao özel program dahilinde çalıştı

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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Falcao özel program dahilinde çalıştı

Galatasaray, Süper Ligin 36. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 21 Nisan Çarşamba günü evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Göztepe karşılaşmasında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Ana bölümde taktik çalışan diğer oyuncular, antrenmanın son bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

FALCAO ÖZEL PROGRAMLA ÇALIŞTI

Martin Linnes, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde sahada özel çalıştı.

Radamel Falcao kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışırken, DeAndre Yedlin tedavisinin ardından salonda çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

Galatasarayda sakatlığı bulunan Falcao özel program dahilinde çalıştı

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