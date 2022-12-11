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Galatasaray'da sakat oyuncuların son durumu: Oliveira, Icardi, Emre Taşdemir, Rashica, Yunus Akgün, Mathias Ross ve Hamza Akman...

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#Galatasaray#Sakatlık#Oliveira
Galatasarayda sakat oyuncuların son durumu: Oliveira, Icardi, Emre Taşdemir, Rashica, Yunus Akgün, Mathias Ross ve Hamza Akman...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 13:32

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı bulunan futbolculardan Mathias Ross haricindekileri ligin ikinci bölümünün ilk maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

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İnce, sakatlığı bulunan, Oliveria, İcardi, Emre Taşdemir, Milot Rashica, Yunus, Mathias Ross ve Hamza Akman hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hamza Akman’ın dış yan bağında bir yırtığı oluştuğunu belirten Yener İnce, futbolcunun birkaç gün içinde takımla çalışmalara başlayacağını ifade etti. Rashica’nın sakatlığı hakkında çok spekülasyon yapıldığını aktaran İnce, "Başakşehir maçında darbe aldığı ve ödem oluştuğu için bundan dolayı verimli idman yapamayacağı için kenara çektik. Hamza ile birlikte çalışıyorlar. Çok iyi durumda. Birkaç gün içinde takımla birlikte olacak" diye konuştu.

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İnce ayrıca, Emre Taşdemir’in arka adale sakatlığı yaşadığını ve birkaç gün içinde takımla birlikte olacağına dikkat çekti.

Tedavisine devam edilen Sergio Oliveira’nın kampa öğleden sonra katılacağını aktaran Yener İnce, "Sergio’nun lige yetişmesi için elimizden geleni yapacağız. Şu anda görüntü olumlu. Günde 8 saat tedavi görüyor. İcardinin sakatlığıyla ilgili olarak da tedaviyi ikiye bölüyoruz. İlk bölümde yüksek fiziksel egzersiz vermiyoruz. Buralarda yardımcı olabileceğimiz bir şey değil. İstanbul’da veya Arjantin’de olacaktı, rahat edeceğini düşündüğümüz için Arjantin’de olmasını tercih ettik. İlk bölümündeki tedavi gayet iyi. Her gün konuşuyoruz. Tedavisi bizim denetimimizde gidiyor. İlk bölüm bittikten sonra Antalya dönüşünde konuşacağız. Şartlara bağlı olarak bizimle birlikte olacak" dedi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Yunus Akgün’ün sakatlığıyla ilgili ise, iç yan bağında yaralanma olduğunu söyledi. Yunus’un fonksiyonel tedavisine çok erken başladık. Onu da ligin başına yetiştirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Ross’un durumunun ise diğerlerinden farklı olduğunu vurgulayan İnce, Ross’un iç yan bağlarında kopma var ama tedaviye çok iyi cevap verdi. Beklentimizin çok önünde gidiyor. Onun için 1 ay gibi bir zamana ihtiyacımız olacak. İlk gün 2 ya da 2,5 aylık sürece ihtiyacımız vardı. Şu anda onun ortasında gibiyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Galatasaray#Sakatlık#Oliveira

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