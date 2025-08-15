×
Galatasaray'da sahne yine Barış Alper Yılmaz'ın! Süper Lig'e muhteşem başlangıç

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 21:59

Geçtiğimiz hafta Gaziantep deplasmanında 2 gol, 1 asist yapan Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük ağlarını da boş geçmedi ve Galatasaray formasıyla, Süper Lig'de 2. maçında 4. skor katkısını yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında konuk eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, bu maçta da performansıyla ön plana çıktı.

PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin henüz 10. dakikasında kendi yarı sahasında Doh'a pres yapan Barış Alper Yılmaz, kazandığı top sonrası düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

LİG KARİYERİNİN EN ERKEN GOLÜ

Milli futbolcu bu golü, lig kariyerinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.

YAPTIĞI ORTA GOL OLDU

Karşılaşmanın 74. dakikasında da ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan başarılı oyuncunun kale önüne yaptığı ortaya Fatih Kuruçuk’un ters dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti.

81'DE KENARA GELDİ! 

Maça 11’de başlayan milli futbolcu, 81. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

LİGİ FIRTINA GİBİ AÇTI

Geçtiğimiz hafta Karagümrük'ü deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle galibiyete damgasını vurmuştu.

Karagümrük maçında da perdeyi açan golü kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 2. maçında 4. skor katkısını yapmış oldu.

