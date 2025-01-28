Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Yapılacak teklifi duyurdular

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Sacha Boey'un ayrılığı sonrasında sağ bekte bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray'da sezon başında 10 milyon Euro karşılığında kadroya katılan Elias Jelert de derde derman olmadı.

Bu bölgede zaman zaman Kaan Ayhan'ı ve Roland Sallai'yi kullanan Sarı-kırmızılılar, ara transferde sağ bek transferi için gaza bastı.

Sportbladet'in haberine göre; Galatasaray, İsveç'in Hammarby kulübünde forma giyen Hampus Skoglund için kulübüyle temasa geçti.

GALATASARAY'IN TEKLİF ETMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜ MEBLAĞ ORTAYA ÇIKTI

Sarı-kırmızılıların Hammarby kulübüne 50 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 4.4 milyon Euro) teklif etmeye hazır olduğunu ilettiği, teklifin resmileşmesi halinde Hammarby'nin 20 yaşındaki genç sağ bekin satışına onay vereceği belirtildi.

SKOGLUND'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon 29 maçta forma giyen ve 3 asist üreten Hampus Skoglund'un kulübüyle 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.