Galatasaray'da Sacha Boey'den gelişmesi! Fransız sağ beke talipler sonrası...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

Milli arada sakat oyuncuları iyileşen Galatasaray, sonunda tam kadro oldu.

Takımla antrenmanlara başlayan İcardi, fiziksel olarak hazır hale geldi. Teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçında Manchester United sınavının provasını yapacak. İdeal kadrosunu sahaya sürmeyi planlayan Buruk, merakla Mauro İcardi'nin de performansını bekliyor. Sakatlığı nedeniyle son haftalarda gol bulamayan oyuncunun, 4 maçlık hasretini bitirip Manchester United maçına formda ve moralli çıkması isteniyor.

KEREM'DEN PATLAMA BEKLENİYOR

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Arjantinli santrforun yanı sıra Kerem Aktürkoğlu da bu maçta patlama beklenen isimler arasında. Okan Buruk'un, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibiyle oynayacağı mücadeledeki planlarının ipuçlarını da bu maçta vermesi bekleniyor.

YAKIN TAKİBE TAKILMIŞTI

Galatasaray forması ile son iki sezonda ortaya koyduğu performansla herkesin alkışlarını alan Sacha Boey için Avrupa'nın dev kulüpleri de yakın takibe başladı. Fransa Milli Takımı hayali kuran ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam eden Boey, ailesinin doğduğu yer olan Kamerun'dan gelen milli forma teklifini de reddetmişti.

İŞTE YENİ TALİBİ...

İngiliz basınının sık sık Arsenal ile anlaştığı iddialarını manşetine taşıdığı oyuncu için İtalya'dan da talip var. İnter'in de 23 yaşındaki sağ beki mercek altına aldığı ve Manchester United ile oynanacak maça scout göndereceği öğrenildi. Arsenal ve İnter'in yanı sıra Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de Sacha Boey için ManU karşılaşmasını takip etmesi bekleniyor. 2020-21 sezonu başında Rennes'den 1 milyon 150 bin Euro'ya alınan oyuncunun piyasa değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI

Gösterdiği performans sonrasında Galatasaray'ın Sacha Boey ile sözleme uzatma görüşmeleri de hız kazanmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, yıllık 400 bin Euroalırken G.Saray yönetimi 1.5 milyon Euro seviyesinde bir teklif ile masaya oturdu. Ancak oyuncu 2.5 milyon Euro civarında beklentide bulunurken görüşmeler de durdu. Sacha Boey'in Haziran 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

AYRILIK KARARI ALDI!

Fanatik'in haberine göre; Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Sacha Boey'un geleceği konusunda flaş bir karar ortaya çıktı. 23 yaşındaki sağ bekin sezon sonunda sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Sacha Boey'un kararının perde arkası ortaya çıktı. Galatasaray ile Sacha Boey arasındaki pazarlıklarda henüz anlaşma çıkmadı. Fransız sağ bekin yıllık 3 milyon euroluk maaş beklentisine sarı-kırmızılıların, 1 milyon 500 bin euro imza parası ve 1 milyon 500 bin euro maaş olarak karşılık verdiği belirtildi.

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KALMAYA SICAK BAKMIYOR

Sacha Boey'un bu teklife sıcak bakmadığı kaydedildi. Fransız sağ bekin bu tarz anlaşmaların sezon başında yapılmasını gerektiğini düşündüğü vurgulandı. Genç oyuncunun Almanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerden taliplerinin olması nedeniyle Galatasaray'da kalmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

Sacha Boey'un gelecek sezon başında ciddi bir bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılması beklenirken, sarı-kırmızılı kurmayların oyuncunun devre arasında takımda kalmasını planladığı belirtildi.