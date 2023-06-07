Galatasaray'da Sacha Boey'a resmi teklif geldi!

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Galatasaray'da bu sezon en ilginç hikayelerden birini yaşayan isimlerin başında şüphesiz Sacha Boey geliyor. Sezon başında tamamen gözden çıkarılan, yaz kampına bile getirilmeyen genç sağ bek, yeni transfer Dubois sakatlanınca apar topar kadroya çağrılmış ve formayı almıştı. Ancak 1 milyon Euro'ya alınan Boey öyle bir grafik ortaya koydu ki, bir daha formayı çıkarmadı.

Transferin gözdesi haline geldi

Her hafta üzerine koyarak hem kendini geliştiren hem de takıma seviye atlatan genç futbolcunun performansı Avrupa devlerinin gözünden kaçmadı. Fransa U21 Milli Takımı'na da seçilen 22 yaşındaki futbolcu, transferin gözdesi haline geldi.

Resmi teklif...

Fanatik'in haberinde; sarı-Kırmızılı kulübe son olarak Sacha Boey için 17 milyon Euro'luk resmi teklif geldiği, ancak yönetimin bu teklifi geri çevirdiği kaydedildi. Kulübe yakın kaynaklara göre her ne kadar Galatasaray cephesi oyuncuyu satmak istemese de, teklifin 20 milyon Euro bandına çıkması halinde mutabakat sağlanma ihtimali çok yüksek.

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Hayali Premier Lig

Çünkü Boey'nin de kariyer hedefi doğrultusunda İngiltere'ye gitmek istediği bildirildi. Eğer Fransız futbolcuyla yollar ayrılırsa, elinde Dubois dışında sağ bek bulunmayan Sarı-Kırmızılılar bu bölgeye de takviye yapacak.

Nelsson'da son karar

İngiliz kulüplerinin kıskacındaki Victor Nelsson'a gelen 15-16 milyon Euro bandındaki transfer teklifleri, Galatasaray Yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. SarıKırmızılılar'ın son toplantısında, "Serbest kalma bedelini ödeyen, Nelsson da istiyorsa bu transferi yapar" düşüncesi ağır bastı. 25 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan Danimarkalı savunmacıya, 24 milyon Euro'luk birteklif bile gelse Galatasaray Yönetimi'nin ret cevabı vereceği öğrenildi. Nelsson'la İngiliz devi Arsenal'in yanı sıra bir kez daha Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla ilgileniyor.