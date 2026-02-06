×
Galatasaray'da Sacha Boey transferi sonrası Singo kararı ortaya çıktı!

Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey ile yeniden anlaşmaya vardı. Bu transferin ardından, sakatlıktan dönen Singo mu yoksa Boey’in mi ilk 11’de forma giyeceği merak konusu oldu.

Ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda hamleler peş peşe gelirken Okan Buruk'un maçlara nasıl bir 11 çıkaracağı da netleşmeye başladı.

BOEY DÖNDÜ

Orta saha geliyor, stoper alınıyor derken, Galatasaray sürpriz bir sağ bek transferine imza attı. Sarı-Kırmızılılar, daha önce Bayern Münih’e 30+5 milyon Euro gibi rekor bir bedelle sattığı Sacha Boey’yi geri getirdi.

'ÇOK MUTLUYUM' DEDİ

25 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayan Galatasaray, maaşının tamamını karşılayacak. Sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul’a getirilen Fransız sağ bek, havalimanında ayak üstü yaptığı açıklamada, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Geri döndüğüm için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

PLAN BELLİ OLDU

Bu gelişmenin ardından sakatlıktan dönen Singo mu yoksa Boey’in mi forma giyeceği merak konusu olurken, teknik heyetin yeni planı da netleşti.

SINGO STOPER OLACAK

Boey’nin gelişiyle Galatasaray’da Sallai ile birlikte sağ bek sayısı 2’ye yükseldi. Sakatlanmadan önce bu pozisyonda oynayan Singo ise sezonun kalan bölümünde Abdülkerim ve Sanchez’le birlikte stoperde devam edecek. Sarı-Kırmızılılar böylece bir anlamda stoper sayısını da artırmış oldu. Bayern’deki son antrenmanında bir sakatlık yaşayan ve çalışmayı yarım bırakan Boey’nin burada tedavi edileceği, ancak ciddi bir sıkıntısının bulunmadığı kaydedildi.

