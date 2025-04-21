×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Sacha Boey#Bayern Münih
Galatasarayda Sacha Boey sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 23:41

Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 5 puan fark atan Galatasaray liderliğini sürdürürken, bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Eski oyuncusu Sacha Boey'u gündemine alan sarı - kırmızılılar, Fransız futbolcu için harekete geçti.

Haberin Devamı

Galatasaray'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey için sarı - kırmızılılar yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'in durumunu yakından takip ediyor. Alman devine transferinin ardından sakatlıkların peşini bırakmadığı Fransız sağ bekin, yaz transfer döneminde sarı - kırmızılı takıma geri dönebileceği belirtildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede senaryo değişmedi Uzatmada gelen gol akılları geçmişe götürdüFenerbahçe'de senaryo değişmedi! Uzatmada gelen gol akılları geçmişe götürdüHaberi görüntüle

RAKAMLARI

Sacha Boey, akatlıklardan kaynaklı birçok maç kaçırırken, transferinden bu yana Alman devi ile 14 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu müsabakalarda gol sevinci yaşayamayan Fransız oyuncu, 2 asist katkısı sağladı.

REKORLA GİTTİ

Bayer Münih'e geçen sezonun devre arasında 30+5 milyon Euro'ya transfer olan 24 yaşındaki sağ bekin 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Sacha Boey#Bayern Münih

BAKMADAN GEÇME!