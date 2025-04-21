Galatasaray'da Sacha Boey sürprizi!

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Galatasaray'da sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey için sarı - kırmızılılar yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Galatasaray, Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'in durumunu yakından takip ediyor. Alman devine transferinin ardından sakatlıkların peşini bırakmadığı Fransız sağ bekin, yaz transfer döneminde sarı - kırmızılı takıma geri dönebileceği belirtildi.

RAKAMLARI

Sacha Boey, akatlıklardan kaynaklı birçok maç kaçırırken, transferinden bu yana Alman devi ile 14 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu müsabakalarda gol sevinci yaşayamayan Fransız oyuncu, 2 asist katkısı sağladı.

REKORLA GİTTİ

Bayer Münih'e geçen sezonun devre arasında 30+5 milyon Euro'ya transfer olan 24 yaşındaki sağ bekin 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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