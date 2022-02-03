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Galatasaray'da Sacha Boey müjdesi! Gomis kampa katıldı...

#Galatasaray#Süper Lig#Sacha Boey
Galatasarayda Sacha Boey müjdesi Gomis kampa katıldı...

Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni transfer Gomis ile karantina sürecini tamamlayan Sacha Boey kampa katıldı.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Ligin 24’üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti.

Antalya Lara’da hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım, her iki çalışmayı da kamp yaptığı otelin spor salonlarında gerçekleştirdi.

GOMIS VE BOEY KAMPA KATILDI

Galatasaray’da sabah antrenmanında koruma amaçlı egzersizler üzerine yoğunlaşıldı. Öğleden sonraki çalışma ise mobilite egzersizleri ağırlıklı yapıldı.

Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne antrenmanlarda yer almadı. Kampa dün katılan Bafetimbi Gomis, takım ile çalışmalara başladı. Ayrıca spor salonunda özel program uyguladı. İzolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey de kampa katıldı.

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#Galatasaray#Süper Lig#Sacha Boey

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